Вашингтон, 5 августа, 2021, 19:11 — ИА Регнум. Профессор-вакцинолог Оксфордского университета и одна из создателей вакцины AstraZeneca Сара Гилберт стала прототипом новой куклы Барби. Об этом сообщило издание «Афиша Daily».

Скриншот с сайта CBS Новый дизайн Барби

«Надеюсь, дети, которые увидят мою Барби, поймут, что наука жизненно важна. Хочу, чтобы благодаря моей кукле дети узнали о новой профессии, например — вакцинолог», — рассказала Гилберт. Хотя по её словам, изначально идея стать прообразом куклы ей показалась «очень странной».

Добавим, что прототипами кукол Барби от компании Mattel также стали ещё пять женщин из разных стран. Все они являются учёными в сферах науки, технологий, инженерии и математики.