Москва, 5 августа, 2021, 17:50 — ИА Регнум. На территории Киевского вокзала Москвы произошел пожар. Об этом 5 августа сообщает телеграм-канал Mash.

Цитата из к/ф «Дело храбрых». Реж. Джозеф Косински. 2017. США Пожар

«На Киевском вокзале в Москве пожар. Людей эвакуируют», — указано под видеозаписью, где граждане покидают задымленные помещения транспортного объекта.

По имеющейся информации, загорелся цокольный этаж здания.

Информацию подтвердил источник ИА REGNUM в экстренных службах. Официальных данных о ЧП пока нет.