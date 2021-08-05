Киев, 5 августа, 2021, 17:41 — ИА Регнум. В Харьковской области Украины ликвидировали крупную банду, которая облагала «данью» местных бизнесменов, сообщила 5 августа Служба безопасности страны.

Ssu.gov.ua СБУ

Ведомство подчеркивает, что в состав этой банды входили сотрудники полиции и участники боевых действий, а всего в схеме задействовали порядка 50 человек.

В СБУ подчеркивают, что банда занималась рэкетом бизнеса, в частности из сферы ритуальных услуг, ежемесячно их «прибыль» составляла более 1 млн гривен.»Они «обложили данью» местных предпринимателей и если последние отказывались давать им деньги, то злоумышленники угрожали насилием и физической расправой. Задокументированы случаи, когда участники банды наносили ущерб имуществу предпринимателей, которые отказывались платить «дань», в частности поджигали автомобили», — говорится в отчёте спецслужбы.

Также подчеркивается, что банда имела большое влияние на представителей органов местной власти и её деятельности способствовали чиновники одного из коммунальных предприятий Харькова.

В свою очередь, УНИАН со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что среди бандитов с опытом ведения боевых действий есть представители радикальной патриотической партии «Национальный корпус».