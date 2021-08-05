Вашингтон, 5 августа, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Ради лучшей конкуренции с Китаем президент США Джо Байден попробует добиться, чтобы к 2030 году половина американских автомобилей имела нулевой уровень выбросов. Об этом 5 августа сообщает BBC со ссылкой на заявление Белого дома.

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Цель президента позволит сократить выбросы углекислого газа и увеличит конкурентоспособность Штатов.

На этом фоне три крупнейших автопроизводителя США уже поприветствовали желание президента.

Напомним, что в США в 2019 году 29% выбросов приходилось на долю транспорта. На данный момент Штаты отстают от Китая и Европы по темпам продаж автомобилей с нулевым уровнем выбросов.