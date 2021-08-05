Екатеринбург, 5 августа, 2021, 17:39 — ИА Регнум. В Екатеринбурге местная жительница 1991 года рождения пыталась убить своего ребёнка и покончить с собой. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

Pixabay.com Жестокое обращение с детьми

Преступление было совершено днём 4 августа в доме на улице Авиационной. Ребёнка госпитализировали. Его мать также находится в больнице. Ей грозит до 15 лет колонии.

Глава пресс-службы свердловского управления МВД России Валерий Горелых отметил, что один из полицейских был травмирован при попытке спасти пострадавших. Выяснилось, что супруг женщины привёз её и ребёнка в квартиру к своим родственникам и оставил их там, а сам вернулся домой. Спустя некоторое время он стал звонить жене, но она уже не отвечала.