Рязань, 5 августа, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере возбуждено в отношении директора одной из коммерческих организаций Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Sledcom.ru Следственный комитет

По данным следствия, подозреваемый включил в налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль организаций за 2016−2017 годы заведомо ложные сведения о налоговых вычетах и расходах. Якобы организация приобрела товарно-материальные ценности у ряда юридических лиц, что позволило скрыть налоги на сумму более 107 млн рублей.

Следствие рассчитывает принять исчерпывающие меры к возмещению ущерба.