Познань, Польша, 5 августа, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Столкновение двух трамваев, произошедшее в польском городе Познань, повлекло за собой травмы свыше 30 человек, сообщает 5 августа Польское агентство печати.

Транспортное движение

По данным полиции, один трамвай врезался в заднюю часть другого, в результате 31 человеку потребовалась медицинская помощь.

По информации местной полиции, двое пострадавших получили тяжелые травмы, пятеро — травмы средней тяжести, а еще 22 человека — незначительные повреждения.

Наиболее серьезно пострадал водитель одного из трамваев.

Причины дорожной аварии пока не выяснены.