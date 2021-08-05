Астрахань, 5 августа, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Астраханской области утром 4 августа на берегу ерика Студеный реки Волги в районе села Пришиб Енотаевского района обнаружено тело мужчины. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Марина Каширская ИА REGNUM Вода

Предположительно, мужчина утонул в реке. Он работал в крестьянско-фермерском хозяйстве, его личность устанавливается. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Днём ранее, 3 августа, в Астрахани 43-летний местный житель, возвращаясь с городского пляжа в состоянии алкогольного опьянения, решил искупаться, снял футболку и обувь, перелез через ограждение «Нового» моста и спрыгнул в Волгу на глазах у своей сожительницы. Тело обнаружили 4 августа в реке в районе моста.