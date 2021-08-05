Пекин, 5 августа, 2021, 19:10 — ИА Регнум. В социальной сети TikTok появится формат «Историй», аналогичный Instagram. Об этом 5 августа сообщает издание vc.ru.

Tiktok.com

Как отмечает издание, «Истории» в TikTok первым обнаружил консультант по социальным медиа Мэтт Наварра. Формат по функционалу схож с тем, что есть в Instagram, однако комментарии в китайской соцсети будут публичными.

Добавим, что «Истории» в TikTok уже доступны для тестирования небольшому количеству пользователей. Однако дата публичного запуска функции пока неизвестна.