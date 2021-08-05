Красногорск, 5 августа, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Общественная палата (ОП) Московской области подписала соглашение с общественной наблюдательной комиссией (ОНК) региона по взаимодействию и обмену информацией при осуществлении наблюдения за голосованием в местах принудительного содержания граждан. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе подмосковной ОП.

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Соглашение было заключено в рамках рабочей встречи совета по правам человека при губернаторе Московской области, областных ФСИН, УВД, министерства обороны РФ и общественной палаты Подмосковья.

«Наша общая задача заключается в том, чтобы обеспечить общественный контроль над реализацией конституционного права всех граждан, которые находятся в местах лишения свободы, но не лишены права голосования. Сегодня не просто подписание Соглашения, а новая ступень в развитии общественного наблюдения», — отметил председатель региональной ОНК Сергей Леонов.