Ханты-Мансийск, 5 августа, 2021, 17:29 — ИА Регнум. В Югре 5 августа жители Сургутского, Белоярского, Нефтеюганского, Нижневартовского и Ханты-Мансийского районов наблюдают дымку и запах гари. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО.

Лесной пожар

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На территории региона не зарегистрировано ни одного лесного пожара. Дымка пришла со стороны Якутии, где огонь продолжает уничтожать природу. Предположительно смог уйдёт в течение трех дней, сообщают спасатели.

Главное управление МЧС России по ХМАО просит жителей региона при выходе на улицу использовать маски; окна держать плотно закрытыми; снизьте физическую активность и при плохом самочувствии немедленно обратиться к врачу.