Челябинск, 5 августа, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Жители Челябинской области активно получают федеральные выплаты на подготовку детей к школе. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

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Со 2 августа деньги получили уже более 85% семей. Остальным их зачислят в ближайшее время, резюмировал Алексей Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, инициатором поддержки стал президент России Владимир Путин. Её размер составляет 10 тыс. рублей на каждого школьника.