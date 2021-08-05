Ново-Огарево, Московская область, 5 августа, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Приоритеты в подключении к интернету малонаселённых пунктов в России будут определены с помощью голосования, заявил 5 августа российский министр цифрового развития Максут Шадаев на заседании президента страны с членами правительства.

Чайльд Гассам. Деревенский пейзаж. 1883-1885

Шадаев «В сентябре на портале госуслуг запускаем голосование по населённым пунктам с численностью жителей от 100 до 500 человек для формирования программы приоритетного подключения в следующем году».

Он добавил, что в 2021 году планируется обеспечить свыше 1200 российских населённых пунктов доступ к мобильному интернету.