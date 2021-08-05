Курск, 5 августа, 2021, 17:27 — ИА Регнум. В Курской области 6 августа синоптики прогнозируют возвращение аномальной жары. Об этом сообщила ИА REGNUM пресс-служба регионального управления МЧС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Спасение в жару

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Температура днём 6 августа может достигнуть +36°.

При этом на 5 августа на территории региона было объявлено штормовое предупреждение. До 21:00 местами ожидаются грозы с порывами ветра до 15−18 метров в секунду.