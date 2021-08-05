Киев, , 17:29 — REGNUM Мэр украинского города Конотоп (Сумская область Украины) Артем Семенихин облил водой народного депутата от «Слуги народа», одного из лидеров этой политсилы Александра Качуру.

Александр Качура Facebook.com/o.kachura

Инцидент произошел на заседании городского совета сегодня, 5 августа.

Депутат пришел на сессию горсовета с вопросами к мэру Конотопа, почему в городе закрываются предприятия и о качестве воды. Качура принес с собой бутылку мутной воды и сообщил, что набрал ее из-под крана в Конотопе. После словесной дискуссии Семинихин заявил, что «депутат перегрелся», и предложил ему «отрезвиться водичкой», после чего начал поливать.

Представитель «Слуги народа» отмечает, что по данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье о препятствовании работе народного депутата.

В свою очередь, мэр в эфире телевидения пожаловался на угрозы, которые от получал от «Слуги народа», отметив, что располагает доказательствами.

В полиции столкновение мэра и депутата Рады пока не комментировали.