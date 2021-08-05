Киев, 5 августа 2021, 17:29 — REGNUM Мэр украинского города Конотоп (Сумская область Украины) Артем Семенихин облил водой народного депутата от «Слуги народа», одного из лидеров этой политсилы Александра Качуру.
Инцидент произошел на заседании городского совета сегодня, 5 августа.
Депутат пришел на сессию горсовета с вопросами к мэру Конотопа, почему в городе закрываются предприятия и о качестве воды. Качура принес с собой бутылку мутной воды и сообщил, что набрал ее из-под крана в Конотопе. После словесной дискуссии Семинихин заявил, что «депутат перегрелся», и предложил ему «отрезвиться водичкой», после чего начал поливать.
Представитель «Слуги народа» отмечает, что по данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье о препятствовании работе народного депутата.
В свою очередь, мэр в эфире телевидения пожаловался на угрозы, которые от получал от «Слуги народа», отметив, что располагает доказательствами.
В полиции столкновение мэра и депутата Рады пока не комментировали.