Лондон, 5 августа, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс вынужден пропустить гастроли группы в США из-за медицинской процедуры. Об этом 5 августа сообщает BBC.

(сс) Raph_PH Концерт The Rolling Stones

Неизвестно, что именно было с музыкантом, но на данный момент он проходит этап восстановления.

«В этот раз я немного не вовремя», — сказала 80-летняя звезда по поводу того, что ему «потребуется некоторое время», чтобы «полностью прийти в форму».

Солист группы Мик Джаггер заявил, что группа с нетерпением ждет возвращения Уоттса.

Известно, что пока Уоттса заменит Стив Джордан — американский музыкант, работавший с гитаристом Китом Ричардсом во время проекта X-Pensive Winos. Он также является членом трио Джона Майера.