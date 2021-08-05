Курск, 5 августа, 2021, 17:19 — ИА Регнум. В Курске до конца 2021 года в Курске пройдет независимое исследование всей инфраструктуры электротранспорта, в том числе его технического состояния и надежности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, работы планируют начать в сентябре.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Трамвай

После инцидента с сошедшим с рельсов трамваем на «Курскэлектротрансе» создали специальную комиссию по расследованию случившегося. На предприятии проверят исправность тормозной системы всех вагонов этого типа, а также их работоспособность при отключении напряжения в контактной сети. На утренних выпусках проводится внеплановый инструктаж водительского состава о действиях при возникновении аварийной ситуации.

На каждый трамвай на предприятии заводится книга поезда, в которой мастер депо делает записи о годности состава к эксплуатации, а водитель отмечает все неисправности, обнаруженные во время работы на линии. Кроме того, у каждого трамвая есть технический паспорт. Данные о проведенных технических осмотрах заносятся в журнал учета. В ежедневное обслуживание трамваев входят уборка салона, проверка работы тормозного оборудования, ходовой части, световой сигнализации, пантографа, песочниц.

В начале рабочего дня водители трамваев проходят предрейсовый медицинский осмотр. Согласно документам, знание правил техники эксплуатации трамвая и безопасности на электротранспорте у сотрудников проверяли в апреле 2021 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, утром 27 июля на улице Запольной с рельсов сошёл трамвай МУП «Курскэлектротранс», два человека пострадали. Через два дня в районе железнодорожного вокзала ещё один трамвай загорелся.