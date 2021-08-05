Таллин, , 17:18 — REGNUM Большинство разумных европейцев уже давно поняли экономические выгоды, которые несет для Европы газопровод «Северный поток-2». Об этом эстонский политолог Евгений Голиков сообщил sputnik-meedia.ee.

Nord Stream-2 Die Welt

«Сложно найти рациональные аргументы против этого проекта. Экономически он необходим и целесообразен как Европе, так и России. Эстония много потеряла в экономическом смысле из-за того, что она с самого начала выступала против», — заявил он.

Голиков отметил, что недавний договор президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель по «Северному потоку-2» только подтвердил, что борьба против проекта — это не самый лучший выбор для Запада и Эстонии.

Присоединившись к немногочисленным противникам газового проекта, Эстония теряет не только экономически, добавил Голиков. Политические игры местных политиков против России явно преследуют интересы внешних стран, но не собственного народа.

Комментируя подписание заявления против газопровода «Северный поток-2» главой комиссии парламента Эстонии по международным делам Марко Михкельсоном, Голиков заметил, что Михкельсон вряд ли согласовывал свои действия с кем-то из высшего руководства Эстонии.

«У него какая-то своя игра, и он в нее играет вместе с другими товарищами по (антироссийской — прим. ИА REGNUM) команде. Судя по всему, у этой команды просматриваются определенные силы в Польше, а также у наших соседей в других странах Прибалтики», — отметил Голиков.