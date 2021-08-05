Ново-Огарево, Московская область, 5 августа, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Контроль за качеством проведения в России капительного ремонта домов будет усилен, заявил 5 августа российский министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании президента страны Владимира Путина с членами правительства.

Ольга Демиденко Вот такой капремонт

ИА REGNUM) разработан порядок проведения органами государственной жилищной инспекции дополнительного надзора за соблюдением региональными операторами требований к организации капитального ремонта и обеспечением сохранности жилищного фонда». Файзуллин «Нами (Минстроем РФ — прим.) разработан порядок проведения органами государственной жилищной инспекции дополнительного надзора за соблюдением региональными операторами требований к организации капитального ремонта и обеспечением сохранности жилищного фонда».

Чиновник добавил, что порядок проведения мероприятий по допнадзору министерство утвердит «до конца года». Планируется также наладить обратную связь с жильцами по качеству ремонта — через сервис учёта и отработки обращений.