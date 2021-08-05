Москва, 5 августа, 2021, 17:11 — ИА Регнум. В Москве восьмилетний ребёнок попал под колёса автомобиля, сообщает 5 августа пресс-служба столичного управления ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Происшествие случилось на Автозаводской улице во дворе дома 23 «Б», корпус 2. По данным автоинспекции, мальчик выбежал из-за припаркованных автомобилей и был сбит «Ауди». На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняют обстоятельства ЧП. В пресс-службе уточнили, что водитель «Ауди» не стал скрываться с места аварии.

Пострадавшего госпитализировали с ушибами.