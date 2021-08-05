Волгоград, 5 августа, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Производство оборудования для термической утилизации отходов создадут в Городищенском районе Волгоградской области. Инвестпроект стоимостью 1,2 млрд рублей поддерживает компания из Турции, сообщили ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе администрации региона.

Анна Красноперова Инвестиции

Проект планируют реализовать на территории индустриального парка «Орловка». Производство, где обустроят 115 рабочих мест, запустят в 2023 году. Оборудование, которое будут выпускать на новом заводе, обеспечит утилизацию бытовых, промышленных, медицинских и других категорий отходов, в том числе с высоким содержанием опасных веществ, с минимальным воздействием на окружающую среду.

Подписи под трёхсторонним соглашением о сотрудничестве поставили заместитель губернатора Волгоградской области Олег Николаев, председатель Совета директоров OZT Foreign Trade ltd Орхан Акйилдыз и директор ООО «Структура Композит» Дмитрий Чекунов.

«Волгоградская область заинтересована в реализации на её территории инвестиционных проектов, способствующих созданию дополнительных рабочих мест и пополнению доходной части бюджета. Особенно важно, что новое производство направлено на улучшение экологической ситуации», — отметил Олег Николаев.

С 2014 года в Волгоградской области общий объём государственных и частных инвестиций во все сферы экономики составил 1,3 трлн рублей. Создано 23 новых промышленных производства и завершена модернизация 64 крупных участков, работу нашли более семи тысяч человек.