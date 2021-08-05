Вашингтон, 5 августа, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Американский хаус-диджей и продюсер Пол Джонсон из Чикаго умер утром 4 августа в возрасте 50 лет. Об этом 5 августа сообщает BBC.

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Причиной кончины стала коронавирус, которым музыкант заразился в прошлом месяце. Он был помещен в реанимацию одного из медицинских центров Чикаго, но врачи оказались бессильны.

Напомним, что Пол Лейтон Джонсон родился в 1971 году. Будучи талантливым самоучкой, он быстро достиг жанровых вершин и оказал большое влияние на развитие электронной музыки.

Отметим, что всемирно известный дуэт электронной музыки Daft Punk говорил о том, что Джонсон повлиял на их творчество.