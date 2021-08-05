Москва, 5 августа, 2021, 17:04 — ИА Регнум. От введения в России четырёхдневной рабочей недели проиграют все, кроме политиков-популистов и неуспешных предпринимателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявил глава муниципального округа Тверской в г. Москве Яков Якубович. Так он прокомментировал слова председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова о том, что главным условием введения четырехдневной рабочей недели должно быть сохранение заработной платы сотрудников.

Цитата из к/ф «Джентльменское соглашение». реж Элиа Казан. 1947. США За работой

«На самом деле от введения четырёхдневной рабочей недели проиграют все, кроме политиков-популистов и неуспешных предпринимателей, которые не могут обеспечить заказами свои предприятия, и поэтому им нужен легальный механизм сокращения зарплаты, — сказал Якубович. — Ведь если при введении четырёхдневной рабочей недели зарплаты не сокращаются, то такая мера увеличит себестоимость продукции при сокращении объемов производства и поставит под удар стабильность работы предприятия. А если зарплаты сокращаются на 20%, то падают доходы населения, что неприемлемо».

Кроме того, по его словам, такая мера прямо противоречит национальной задаче существенного ускорения развития российской экономики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что переход на сокращенный рабочий день принесет больше плюсов, чем переход на четырехдневную рабочую неделю.