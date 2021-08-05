Таллин, , 17:03 — REGNUM Заявление семи стран, в том числе и Эстонии, в котором они потребовали от Москвы отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии, выглядит непоследовательным шагом. Об этом председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Пушков заметил, что странам-авторам заявления необходимо сначала отказаться от их признания Косово государством.

«Семь стран Запада требуют от России отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии. Им надо бы начать с себя — отказаться от фактического, а затем и официального признания Косова. Иначе это выглядит не как принцип, а как защита геополитического клиента в лице Грузии. Не выйдет», — написал он.

Ранее постоянные и временные члены Совета безопасности ООН (США, Великобритания, Франция, Ирландия, Норвегия, Албания и Эстония) сделали совместное заявление в поддержку территориальной целостности Грузии, призвав Россию отменить свое признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Свое заявление они приурочили к очередной годовщине Пятидневной войны 2008 года (нападения войск Грузии на объявившую независимость Южную Осетию и начала военной операции по принуждению к миру со стороны России).

Эстония активно способствует интеграции Косово в структуры НАТО и выступает за его членство в Европейском союзе. В Таллине называют себя «менторами» самопровозглашенного государства.