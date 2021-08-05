Москва, 5 августа, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Автокредитование в России отличается неплохими темпами роста — примерно 1,8% ежемесячно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

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«Перспективы рынка автокредитования во многом задаются возможностями самого автомобильного рынка. Современный дефицит на этом рынке — минус для развития автокредитования, — сказала Воронкова. — К факторам роста этого банковского сектора можно отнести относительно невысокий личный финансовый потенциал, который является причиной обращения граждан к автокредитованию».

Вместе с тем она подчеркнула, что рост ключевой ставки Банка России обернется ростом ставок и по автокредитам, что в перспективе может сдержать развитие данного вида кредитования.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронкова объяснила, в чем причина более чем 12-процентного подорожания в РФ легковых автомобилей.