Москва, 5 августа, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Ключевым фактором роста цен на автомобили оказалась динамика курса российского рубля, которая непосредственно отражается на ценах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала информацию о том, что в I полугодии легковые автомобили в РФ подорожали больше чем на 12%.

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«Ключевым фактором роста цен на автомобили является динамика курса российского рубля, которая непосредственно отражается на ценах. Причем это касается как ввозимых автомобилей, так производимых в России — из-за стоимости импортных комплектующих, — сказала Воронкова. — При этом сегодня на процессы ценообразования оказывает давление не только девальвация национальной валюты, но и значительная ее курсовая волатильность — амплитуда колебаний рубля только в текущем году составила 8,5% (это вдвое превышает значение аналогичного показателя по паре евро/доллар), а также высокая неопределенность курсовой динамики рубля. Продавцы автомобилей предусматривают в ценах некоторую подушку безопасности и на случай снижения валютного курса рубля, и на случай непредсказуемых неблагоприятных курсовых изменений».

Как подчеркнула Воронкова, если Банк России справится с задачей поддержания заявленного уровня курса рубля, возможно, это изменит рыночные настроения, что может позитивно отразиться на рыночных ценовых трендах, в том числе и на автомобильном рынке.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2021 года продажи автомобилей китайских марок в России выросли в годовом сравнении на 25,7%.