Тула, 5 августа, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Иски сотрудников АО «Щегловский вал» к руководству предприятия о признании незаконным решение об отстранении их от работы из-за отказа вакцинироваться от коронавируса поступили в Пролетарский районный суд Тулы.

Permkrai.ru Вакцинация

Всего в суд на данный момент направлено 18 исков. В соответствии с заявлениями, истцы были отстранены руководством предприятия от работы в связи с отказом от вакцинации против коронавируса без сохранения заработной платы. Заявители требуют признать приказ об их отстранении от работы незаконным, обязать ответчика допустить их к работе и возместить недополученный за период простоя заработок, а также выплатить компенсацию морального время, сообщил «Интерфакс». Суд рассмотрит заявления 18 августа в открытом режиме.

По информации портала Myslo, из 2 тыс. сотрудников предприятия отказались от прививок 57 человек, с 18 июля их отстранили от работы без сохранения зарплаты на основании приказа руководства в связи с постановлением главного санитарного врача Тульской области.

В АО «Щегловский вал», комментируя ситуацию, заявили, что «обязательных требований по вакцинации граждан Указ № 62 не содержит, поскольку введение обязательной вакцинации для отдельных категорий (групп) граждан по эпидемическим показаниям законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения отнесено к компетенции главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации. В связи с этим, в Тульской области обязательная вакцинации от новой коронавирусной инфекции введена постановлением Главного государственного санитарного врача по Тульской области от 18.06.2021 № 2, которым также определены категории (группы) граждан, подлежащих обязательной вакцинации и объем обязательной вакцинации не менее 60% от общей численности».

Как напоминает ИА REGNUM, ранее было принято решение о проведении обязательной вакцинации до 15 августа ряда категорий граждан — работников предприятий торговли, образования, здравоохранения, общественного питания, транспорта, МФЦ, госслужащих, сотрудников системообразующих предприятий.