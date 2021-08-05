Москва, 5 августа, 2021, 17:00 — ИА Регнум. В РФ не приходится ждать снижения цен на хлебобулочные, макаронные изделия, некоторые крупы и кондитерские изделия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Так она прокомментировала новость о том, что в РФ наблюдается некоторое снижение цен на продукты из так называемого «борщевого набора»

Pixabay.com Овощи

«Дальнейшая динамика цен будет определяться объемом и качеством собранного урожая, а эти показатели, в свою очередь, зависят от погодных условий текущего года, — сказала Долгова. — Поскольку этой весной посевные работы проходили с задержкой, то наибольшего снижения цен стоит ожидать в конце августа — сентябре. Скорее всего, можно ожидать снижения цен на плодоовощную продукцию в среднем на 4−5%. Эксперты аграрного рынка в последние дни снизили свои прогнозы по урожаю зерновых в текущем году. Учитывая данное обстоятельство, снижения цен на хлебобулочные, макаронные изделия, некоторые крупы и кондитерские изделия ожидать не приходится».

При этом она уточнила, что в 2021 году некоторые овощи могут снова начать дорожать уже в середине сентября.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что торговые сети стали снижать розничные цены вслед за ценами производителей.