Москва, 5 августа, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Дефляция, наблюдаемая в РФ с начала августа, отражает тот факт, что торговые сети наконец стали снижать розничные цены вслед за ценами производителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Так она прокомментировала новость о том, что в РФ была вновь зафиксирована недельная дефляция.

Овощи

«Данные Росстата по основным продуктам «борщевого набора» свидетельствуют, что цены российских сельхозпроизводителей по картофелю, репчатому луку начали снижаться уже с апреля, по свекле и моркови цены в июне снизились по отношению к предыдущему месяцу, — сказала Долгова. — Исключение — растущие цены производителей на капусту, которые возобновили рост в мае текущего года после существенного падения в апреле».

В то же время она уточнила, что индексы потребительских цен в первые два месяца лета снизились только по луку репчатому и капусте белокочанной.

«По трем остальным видам овощей рост продолжался. Причем меньше всего увеличились цены на картофель. Морковь в рознице дорожала с мая, а цены на свеклу непрерывно росли достаточно высокими темпами с марта. Таким образом, дефляция начала августа отражает лишь тот факт, что торговые сети наконец стали снижать розничные цены вслед за ценами производителей. Наибольшее снижение цен в первую неделю августа отмечено именно по моркови — одному из лидеров подорожания», — пояснила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 71% жителей РФ продолжают экономить.