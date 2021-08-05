Салехард, 5 августа, 2021, 16:56 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 133 новых случая заражения коронавирусом. При этом 15 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 5 августа региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 134 новых случая.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 5 августа 44 287 заражений коронавирусом. Выздоровели 42 073 человека, 497 пациентов с COVID-19 скончались (на пять человек больше, чем днём ранее).