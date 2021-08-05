Рига, 5 августа, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Бюро внутренней безопасности Латвии направило в прокуратуру уголовное дело, начатое против двух сотрудников Государственной полиции, получивших весьма необычную взятку. Об этом сообщил delfi.lv со ссылкой на материалы дела.

Мед

Сообщается, что полицейские остановили автотранспортное средство за нарушение скоростного режима и в качестве компенсации за отмену составления протокола об административном нарушении получили почти 50 килограммов меда.

Глава бюро Валтерс Мурниекс признал, что имеет дело с весьма необычным способом получения взятки.

«Сравнивая события последнего года с тем, что происходило в сфере контроля дорожного движения, скажем, лет семь или десять назад, можно признать, что число преступлений осталось примерно на том же уровне, однако они стали более изощренными», — заявил Мурниекс.

Дело возбуждено по статье «Получение взятки в группе по предварительному сговору». Кто сообщил контрольным органам о взятке медом, в информации не сообщается.