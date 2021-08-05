Ново-Огарево, Московская область, 5 августа, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Не надо ждать, пока начнётся сезон гриппа, поскорее сделать прививку от коронавируса призвал сограждан российский министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президента страны с членами правительства 5 августа.

Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж Леонид Амальрик. 1966. СССР Шприц

Мурашко «Очень важно, чтобы в этот период подготовки к вакцинации от гриппа население в первую очередь прошло вакцинацию против коронавирусной инфекции».

Чиновник добавил, что уже после 9 августа в российские регионы начнётся поставка вакцины от гриппа.