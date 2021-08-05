Рига, 5 августа, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Муниципальное предприятие столицы Латвии АО Rigas siltums в четверг, 5 августа, проводит масштабную проверку тепловых сетей на правом берегу реки Даугавы. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

William Warb Кран горячей воды

Во время проверки не будут получать горячую воду жители Вецриги, центра Риги, Кенгарагса, Дарзциемса, Дрейлини, Плявниеки, Пурвциемса, Межциемса, Тейки, Юглы, Чиекуркалнса, Саркандаугавы, Межапарка, Гризинкалнса, Брасы, Московского форштадта, Авоти, Румбулы, Шкиротавы, Скансте, Закюсалы и Петерсалы-Андрейсалы.

Подачу горячей воды планируется возобновить вечером 5 августа, за исключением тех мест, где будут обнаружены повреждения. Там подача горячей воды может быть прервана до устранения повреждений.

О запланированном прекращение подачи горячей воды заранее были проинформированы собственники зданий и управляющие домами компании. Подчеркивается, что подобные работы проводятся в столице Латвии ежегодно в канун начала нового отопительного сезона.