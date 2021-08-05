Новосибирск, 5 августа, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Российские военные базы в Таджикистане и Киргизии будут задействованы в защите границ ОДКБ в случае прямой агрессии с афганского направления. Такое заявление, по сообщению пресс службы Минобороны России, сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Mil.ru Военная база

«Наша база в Таджикистане достаточно мощная, сильная, и конечно, она в случае необходимости, в случае прямой агрессии будет задействована в защите рубежей ОДКБ. То же самое касается нашей базы в Киргизии. Там тоже может возникнуть такая необходимость», — сказал Шойгу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН, отвечая на вопрос об ответе на угрозы из Афганистана.

Ранее сообщалось, что все большие территории Афганистана попадают под контроль террористических формирований, что связано с провалом и окончанием военной миссии США и их союзников в этой стране.