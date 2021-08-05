Ново-Огарево, Московская область, 5 августа, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Семь регионов России обратили на себя внимание тревожной эпидемиологической ситуацией, заявил 5 августа российский министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президента страны с членами правительства.

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Мурашко «По количеству больных наибольшую тревогу у нас вызывают сегодня Республики Тыва, Коми, город федерального значения Севастополь, Магаданская область, Астраханская и также Самара и Красноярский край».

Чиновник добавил, что в некоторые из этих регионов уже выехали бригады специалистов, которые на месте окажут врачебную и организационно-методическую помощь местным медикам.