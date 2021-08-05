Рига, , 16:46 — REGNUM Популярнейшей партией среди избирателей Латвии в августе стало оппозиционное «Согласие» — за него готовы проголосовать 11,3% граждан страны. Об этом говорится в последнем социологическом опросе, проведенном по заказу гостелевидения страны LTV Центром изучения общественного мнения SKDS.

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Отмечается, что второе место также за оппозиционной партией — «Союз зеленых и крестьян» (7,7%). У партии «Новое Единство», возглавляющей правительство, — третье место — 7,6%, за ней следует еще одна партия кабинета министров «Национальное объединение» (7,3%).

Оппозиционный «Русский союз Латвии» (РСЛ) сохраняет стабильную поддержку — 3,5%, месяц назад этот показатель равнялся 3,4%. Так как основная часть избирателей «РСЛ» — неграждане страны, лишенные права голоса на парламентских выборах, то партия не набирает необходимых 5% для прохождения в национальный Сейм.

Примерно пятая часть опрошенных (18,2%) заявила, что не знает, за кого они голосовали бы в случае проведения выборов. Еще 22,3% сказали, что на выборы не пошли бы.

В опросе участвовал 1801 респондент — граждане Латвии, имеющие право голоса на парламентских выборах. Процент погрешности в исходных данных опроса не указан.