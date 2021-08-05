Москва, 5 августа, 2021, 16:46 — ИА Регнум. С 2022 года у России появится новый инструмент контроля за изменением климата в Арктике. Об этом 5 августа на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ заявил глава Минприроды Александр Козлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Со следующего года ученые Росгидромета приступят к изучению Арктики, которые сейчас недоступны. Это произойдёт благодаря вводу в эксплуатацию дрейфующей ледостойкой платформы «Северный полюс». Ее готовность составляет 84%», — сказал министр.

По его словам, подобное судно строиться впервые в мире, аналогов ему нет. Платформа будет вмерзать в лед и дрейфовать автономно до двух лет.

«На ней могут приземляться вертолеты и будет базироваться различная техника. На борту расположатся 16 научно-исследовательских лабораторий», — добавил Козлов.