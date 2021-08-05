Кэри, США, 5 августа, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Игры A Plague Tale: Innocence и Speed Brawl стали временно бесплатными в сервисе Epic Games Store. Об этом 5 августа сообщает издание PC Gamer.

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Акция действует до 12 августа 2021 года. В рамках её проведения геймеры смогут бесплатно добавить A Plague Tale: Innocence и Speed Brawl в свою библиотеку.

Напомним, что Epic Games Store — это популярный сервис цифровой дистрибуции видеоигр, запущенный американской компанией Epic Games. Бесплатные раздачи проходят в нём еженедельно.