Ростов-на-Дону, 5 августа, 2021, 16:40 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону автобус «НефАЗ», курсирующий по маршруту Темерник — Центральный рынок, въехал в опору воздушной линии электропередачи. Об этом ИА REGNUM 5 августа сообщили в региональном управлении ГИБДД.

ГУ МЧС России по Ростовской области ДТП с двумя автобусами в Ростове-на-Дону

Авария произошла на улице Королёва в Ворошиловском районе. Водитель утверждает, что его отвлёк пассажир. По данному факту проводится проверка.

В момент ДТП в автобусе находились 15 пассажиров. Троим понадобилась разовая медицинская помощь. Госпитализация никому не потребовалась.