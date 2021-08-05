Сеул, 5 августа, 2021, 16:39 — ИА Регнум. В популярной «королевской битве» PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) пройдёт событие-кроссовер с южнокорейской поп-группой Blackpink. Об этом сообщило издание Eurogamer.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Ивент пройдёт с 18 августа по 7 сентября 2021 года. Игрокам станут доступны специальные миссии, за выполнение которых они смогут приобрести косметические предметы в стиле Blackpink.

Напомним, что разработкой PUBG занимается южнокорейская компания Krafton. Релиз игры состоялся в 2017 году.