Ново-Огарево, Московская область, 5 августа, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Шесть регионов упомянул как особо отличившиеся с хорошей стороны в плане вакцинации от коронавирусной инфекции российский министр здравоохранения Михаил Мурашко 5 августа на заседании президента страны с членами правительства.

Прививка. Цитата из к/ф «Кавказская пленница»

Мурашко «Наиболее высокие темпы вакцинации имеют Белгородская область, Псковская, Архангельская, Ингушетия, Чеченская Республика, Самарская область».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил на совещании, что опыт регионов, хорошо показавших себя в темпах вакцинации от COVID-19, следует внедрять по всей России.