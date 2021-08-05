Рига, 5 августа, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Решение Рижского окружного суда делу мэра Вентспилса и предпринимателя Айвара Лембергса о конфискация имущества на сотни миллионов евро до сих пор так и не реализовано из-за позиции адвоката Рудольфа Мерони. Об этом сообщил rus.lsm.lv, отметив, что Мерони защищал в суде Лембергса и его собственность.

Деньги

Среди подлежащего конфискации имущества — десятки офшоров, примерно 50 объектов недвижимости, 85 миллионов долларов в Люксембурге, торговый центр в Вентспилсе. Все активы оцениваются примерно в 350 млн евро. Лембергс признан виновным в вымогательстве взятки, отмывке теневых капиталов, подделке документов и других преступлениях. Ему присудили пять лет тюремного заключения.

Теперь Госполиция Латвии начала уголовный процесс против адвоката Рудольфа Мерони по растрате вещей осужденного бывшего мэра. Уголовное дело заведено по статье о преступлении против собственности. Поводом к обвинению стало то, что Мерони отказался выполнять решение суда и передавать арестованное имущество Лембергса в Госагентство снабжения.

Еще в августе 2020 года Рудольфа Мерони по решению Рижского окружного суда отстранили от хранения арестованного имущества Лембергса. Суд решил передать вещи на хранение в Госагентство снабжения. Но при дальнейшей переписке у агентства возникли проблемы с принятием имущества. Было указано, что хранитель вещей отказывается их отдавать.

Адвокат Мерони пока отказывается давать какие-либо комментарии местным СМИ.