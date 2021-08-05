Пермь, 5 августа, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В Пермском крае ужесточают антикоронавирусный режим. Оперштаб по борьбе с COVID — 19 решил ввести новые ограничения.

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На период выходных дней (суббота и воскресенье) приостанавливается деятельность торгово-развлекательных центров и всех организаций, находящихся в них. Исключение составят только компании, осуществляющие торговлю продовольствием.

Временному закрытию подлежат торгово-развлекательные комплексы в Перми, Березниках, Кунгуре, Соликамске и Чайковском.

Под временный запорет также попали экскурсионно-прогулочные услуги на маршрутах внутреннего водного транспорта продолжительностью менее 24 часов.

«Рост заболеваемости во многом зависит именно от того, носят ли люди маски в транспорте и в общественных местах, и от соблюдения ими социально безопасной дистанции в торговых центрах, автобусах, магазинах, банках и других общественных местах. Надо всесторонне ужесточить контроль. особенно это касается муниципалитетов края, где заболеваемость растет быстрее. Жизни и здоровье людей — это самая большая ценность, и мы обязаны сделать все, чтобы их сохранить», сказал губернатор Дмитрий Махонин. Напомним, в регионе продолжается рост заболеваемости COVID-19. По данным минздрава, болезнь у тяжелых пациентов протекает сложнее, чем это было год назад.