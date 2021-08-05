Москва, 5 августа, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Блогер Диана Астер (настоящее имя — Диана Дмитриева) поделилась с подписчиками фрагментом своей новой песни. Она опубликовала ролик с отрывком композиции в своём TikTok-аккаунте.

Solen Feyissa TikTok

Новая песня блогера называется «Биполярочка». «Я долго не знала, как вам рассказать о своём состоянии. Надеюсь на вашу поддержку», — подписала видео Диана Астер.

ИА REGNUM напоминает, что Диана Астер является участницей команды TikTok-дома Dream Team House. В 2020 году журнал Forbes поместил её на десятую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых TikTok-блогеров.