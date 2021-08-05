Хабаровский край, 18 ноября, 2004, 07:31 — ИА Регнум. В администрации Хабаровска прошло заседание Совета общественно-политических организаций Участники обсудили вопрос своего участия в подготовке и проведении выборов губернатора края и депутатов городской думы. В частности, разговор шел о важной роли общественных организаций и политических партий Хабаровска в повышении активности населения на предстоящих выборах.

Выступающие на заседании Совета отметили, что объединяющим фактором в предвыборной кампании для общественных движений и политических партий Хабаровска является общность задач, стоящих перед сообществом города в ближайшие годы. В этом отношении их позиция во многом совпадает с основными положениями предвыборной программы избранного недавно на второй срок мэра Хабаровска Александра Соколова.

Сегодня на 35 депутатских мест в городской думе краевого центра претендуют 147 зарегистрированных кандидатов, среди которых 38 представляют различные партии и общественные организации города - "Единую Россию", КПРФ, ЛДПР, "Яблоко" и другие. Подавляющее большинство кандидатов впервые решили посвятить себя депутатской работе, плохо знают городские проблемы, а потому не имеют реального представления о путях их преодоления. Некоторые из них, встречаясь с населением, уже сегодня щедро раздают людям гарантии повышения пенсий и заработной платы, прекращения роста цен. Как было отмечено на заседании Совета общественно-политических организаций города, за подобными безответственными и пустыми обещаниями ничего, кроме желания любым способом попасть в городскую думу, нет. В связи с этим, актив общественно-политических организаций Хабаровска в своем обращении к избирателям города просит проявить высокую активность и гражданскую зрелость в ходе голосования на выборах 19 декабря, сообщила пресс-служба мэрии Хабаровска.