Архангельск, 5 августа, 2021, 16:36 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 236 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Лидер по суточному приросту заболевших — Архангельск (+68), на втором месте — Котлас (+55), на третьем — Северодвинск (+42).

«В статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, вернувшегося из поездки в Турцию», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельский штаб подтвердил более 1400 летальных исходов от COVID-19.