Москва, , 16:33 — REGNUM На состоявшемся 5 августа межрегиональном блоке Всероссийской пресс-конференции партии «Справедливая Россия — За Правду» обсуждалась острая ситуация вокруг пенсионной системы России.

Руководители партийных отделений 8 регионов Дальнего Востока сформулировали позицию партии: «Пенсионную реформу в России нужно отменить! Это была ошибка!».

В результате реформы пенсионного возраста государство не получило выгоды, а людям был нанесен ущерб.

«Люди перестали доверять государству именно в результате пенсионной реформы. Потому что пенсий их фактически лишили!», — заявил глава реготделения партии Алексей Козицкий.

По данным Счетной палаты, у 9% пенсионеров, проживающих в 69 регионах РФ, уровень пенсии меньше регионального прожиточного минимума пенсионера. Ускорение инфляции и рост цен «съедают» индексацию пенсий, среди людей старше 60 лет растет уровень безработицы. При этом доля затрат на пенсионное обеспечение к ВВП России составляет 7,5%, в то время как в европейских странах данное соотношение достигает 14%. Таким образом, в России «пенсии должны быть увеличены почти вдвое (на 90%). Необходимо довести базовую часть до 31 000 рублей», считает член президиума центрального совета партии Марина Ким.

Партия «Справедливая Россия — За Правду» считает необходимым отменить пенсионную реформу и вернуть пенсионный возраст к 55 и 60 годам; ликвидировать Пенсионный фонд; удвоить размер средней пенсии до 31 тысячи рублей; индексировать пенсии работающим пенсионерам; восстановить все льготы ветеранам по стажу и ветеранам труда.

Лидеры региональных отделений партии обсудили специфику пенсионной системы для Дальнего Востока и пришли к выводу, что ее необходимо скорректировать с поправкой на «северные и дальневосточные территории».

О необходимости ввести дальневосточный коэффициент для расчета стажа пенсии, как это принято у военнослужащих, заявил руководитель РО партии «Справедливая Россия — За Правду» Хабаровского края Игорь Глухов.

Депутат Государственной думы РФ Федот Тумусов предложил ввести одинаковый возраст для выхода на пенсию для мужчин и для женщин — 55 лет. Его инициативу поддержали представители регионального отделения партии Еврейской автономной области.

Со своими предложениями также выступили представители партии от регионов Дальнего Востока. В Межрегиональной части всероссийской пресс-конференции от РО партии «Справедливая Россия — За Правду» на Дальнем Востоке приняли участие 8 региональных отделений: Республики Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область.

Глава фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Приморского края Алексей Козицкий отметил:

«На Дальнем Востоке долгое время проводят различные социальные эксперименты. В результат — это то, что люди бегут в более благополучные регионы страны. Правительство должно признать свои ошибки. И здесь, с Дальнего Востока начать их исправлять».

Участники конференции сошлись на том, что Дальний Восток может стать площадкой для очередного социального эксперимента — проведения пилотного проекта по отмене пенсионной реформы. И договорились проработать это предложение на законодательном уровне.

Секретарь Президиума Центрального совета Партии «Справедливая Россия — За Правду» по информационной политике Марина Ким заявила, что партия добьется отмены пенсионной реформы «уже в ближайшее время, а не на словах, как это происходит у представителей КПРФ».