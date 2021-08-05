Вашингтон, 5 августа, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Массовую многопользовательскую ролевую игру New World от Amazon в очередной раз перенесли. Об этом 5 августа сообщило издание Eurogamer.

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По словам разработчиков, им понадобилось несколько дополнительных недель на исправление ошибок, выявленных на этапе бета-тестирования. Новая дата релиза New World — 28 сентября 2021 года.

Изначально игра должна была выйти 31 августа 2021 года. Релиз ожидается только на PC.