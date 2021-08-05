Москва, 5 августа, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Политика увеличения закупок валюты противоречит политике ЦБ по сдерживанию инфляции, сообщил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт и инвестор Ян Марчинский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли, деньги, рубль

Он обратил внимание, что на сегодняшний день важнейшей частью российского бюджета являются доходы, связанные c добычей и переработкой ископаемого сырья, прежде всего нефти и газа — нефтегазовые доходы.

«Для формирования бюджета страны важен показатель стоимости нефти в мире. На сегодняшний день цена на нефть марки Brent составляет 70,77 USD, а на нефть марки Urals составляет около 70,40 USD. Как нам известно, рамках механизма бюджетного правила Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке: при росте цены на нефть марки Urals выше цены отсечения (в 2021 году — $43,3 за баррель) осуществляются покупки валюты, при ее снижении ниже этого уровня — продажи для финансирования дефицита бюджета. Данное правило было введено, чтобы рубль перестал так резко реагировать на колебания нефтяных котировок. Минфин РФ принял рекордное решение — с 6 августа по 6 сентября этого года направить на покупку валюты в рамках бюджетного правила 315,9 млрд рублей. Таким образом, объем ежедневных покупок составит 14,4 млрд рублей, что примерно на 7% больше, чем в июле. В период с 7 июля по 5 августа объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу ожидался в объеме 296 млрд рублей, что эквивалентно 13,5 млрд рублей в день. Покупая валюту сейчас, можно минимизировать влияние цен на нефть на экономику страны», — рассказал собеседник ИА REGNUM.

По словам Марчинского, целью данной покупки является ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, который прогнозируется в августе 2021 года в размере +258,5 млрд руб.

«То есть простыми словами, чем выше цена н нефть, тем больше казна получит нефтегазовых доходов. По мнению экспертов, очередное увеличение объемов покупки валюты Минфином существенного давления на курс рубля в долгосрочной перспективе не окажет, однако в ближайшие недели снижение валютного курса вполне вероятно. Однако, по моему мнению, покупка валюты повлияет на российский рубль и скорее всего не совсем благоприятно из-за наличия сильного покупателя валюты, так как Минфин изымает из свободного оборота треть всего притока валюты в страну. Стоит отметить, что увеличение валютных покупок прямо противоречит позиции Центрального банка по сдерживанию инфляции, так как она имеет давление на российский рубль. Слабость российского рубля выгодна экспортёрам, но не выгодна импортёрам, что спровоцирует рост цен в магазине», — пояснил финансовый эксперт.