Рига, 5 августа, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Пересекающие в массовом порядке белорусско-литовскую границу мигранты не являются беженцами, а потому не могут претендовать на предоставление убежища. Об этом министр внутренних дел Латвии Мария Голубева заявила местному «Радио 4».

Беженцы

«Они не являются настоящими беженцами, они не являются жертвами военных конфликтов или других таких ситуаций, когда нужно бежать и спасать жизнь. В основном, это люди, которые купили билет на самолет, чтобы оказаться в определенном месте и перейти границу», — так описала она типичного нарушителя границы.

Если нелегальные мигранты, идущие сейчас через Белоруссию в Литву, направятся в Латвию, местные пограничники должны сделать все, чтобы не дать им сюда попасть, заявила министр. Голубева добавила, что госорганы будут самым тщательным образом проверять, действительно ли у таких лиц есть основания претендовать на убежище в Латвии и Евросоюзе.

«По сути, эти люди в их стремлении к лучшей жизни, являются пешками в чьей-то игре. Кто-то направил этот поток к границе Литвы, и наша задача, как мне кажется, не позволить так легко нами манипулировать», — убеждена глава МВД Латвии.

Она также обвинила официальный Минск в создании напряженной ситуации на северо-восточных границах Евросоюза.